Aliyev'den A Millilere destek, UEFA'ya kınama: Yaşasın Türk dünyası
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Futbol Takımımıza Hollanda karşısında başarılar diledi ve "Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar dileyen Aliyev, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"YAŞASIN TÜRK DÜNYASI"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, paylaşımında şunları kaydetti:
"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımı'mızı, çeyrek final oynamaya hak kazanarak Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle son 16 turda 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum.
Türk milli takımına, Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası."
Kaynak: Anadolu Ajansı