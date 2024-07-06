Berlin sokaklarındaki Türk taraftarlar "ev sahibi elenmedi" dedirtti

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçına saatler kala Türk taraftarlar Berlin'e akın etti. Hollanda maçının oynayacağı stadyuma birlikte yürüyen taraftarlar adeta gövde gösterisi yaptı.

Türkiye, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Türk taraftarlar, maçın oynanacağı stada kortej halinde yürüdü.

TÜRK TARAFTARLAR BERLİN'DE KORKU SALIYOR

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile yarı final için mücadele edecek olan Türkiye, Almanya'da adeta ev sahipliği yaşıyor. Dev turnuvada tribünlerde en çok taraftarı olan takım pozisyonundaki Türkiye, taraftarlarıyla rakiplerine korku salıyor.

Berlin sokaklarında Türk taraftarlarının çokluğu ve coşkusu sosyal medyada gündem oldu. Almanya'nın da İspanya'ya elenmesiyle Türkiye neredeyse tamamen ev sahibi konumuna geldi.