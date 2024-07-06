İmamoğlu "bozkurt" için sessizliğini bozdu: "Hakkımız yendi, sahada alacağız"

Bozkurt olayının ardından sessizliğiyle dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hollanda maçına saatler kala A Milli Futbol Takımı'na destek verdi. İmamoğlu, "Hakkımız yendi, sahada alacağız" dedi.

Avusturya maçında 'bozkurt' işaretiyle gol sevinci yaşayan Merih Demiral'in UEFA tarafından skandal kararla cezalandırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun sessiz kalması dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabından en son TFF 2. Lig'de şampiyon olarak Trendyol 1. Lige yükselen Amed Spor'u tebrik eden İmamoğlu, Hollanda maçına saatler kala 'Bizim Çocuklar'a destek verdi.

İMAMOĞLU'NDAN BOZKURT YORUMU

İmamoğlu X hesabından, "Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız. Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle" ifadelerini kullandı.

MİLLİLER HOLLANDA KARŞISINDA

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile karşılaşacak. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak.