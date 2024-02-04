Altay Bayındır'dan Okan Buruk'a 10 numara hediyesi! 27 milyon euroluk orta sahayı Galatasaray'a gönderiyor

Mertens'in yaşı, Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numaralı bölgede beklenen katkıyı yapamaması üzerine orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi Altay Bayındır ile birlikte forma giyen yıldız futbolcunun peşine düştü. Okan Buruk'un da onay verdiği 31 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de oynamaya sıcak bakarken, Erden Timur'un Manchester United yetkilileriyle görüşmelere başladığı bildirildi.

Yaz ayı transfer döneminde Zaniolo ve Yunus Akgün'ün gönderilmesinin ardından Galatasaray'a imza atan, fakat oynadığı futbolla büyük bir hayal kırıklığı oluşturan Tete için geri sayıma geçildi... Sacha Boey'u rekor bedelle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray'da Bakambu da Real Betis'e transfer olmuştu. Ayrıca sezon başında kiralık olarak transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Angelino ile de yollar ayrıldı. Galatasaray’da ayrılık mevsimi henüz kapanmış değil.

LİNCOLN TETE İÇİN GELDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen ve kulübün plaket verdiği eski yıldızı Lincoln, vatandaşı Tete’yi ülkesine götürmeye çalışıyor. Bu transfere Okan Buruk da onay vermişti, ancak Tete gitmeye çok sıcak bakmıyordu. Gelinen son noktada, Brezilya kulübü Bahia ile 23 yaşındaki futbolcu arasında anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi bu transferden 8-10 milyon Euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Sambacı’yı sezon başında kadrosuna bedavaya katmıştı.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tete, sarı kırmızılı formayla çıktığı 28 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

GALATASARAY'DAN CHRİSTİAN ERİKSEN BOMBASI

Transfer dönemlerinin sonlarında atağa kalkan Galatasaray'ın zamanı geldi. Carlos Vinicius ve Serge Aurier’le eksikleri kapatan Aslan, Manchester United’ın yıldızı Christian Eriksen’in peşine de düştü. Her an yeni bir imza gelebilir.

Sabah'ta yer alan habere göre; Son yıllarda yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da yine hareketli günler yaşanıyor. Genelde fırsat transferleri kovalayan ve son ana kadar beklemeyi tercih eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA listesine yazdırabilmek için Fulham'dan Carlos Vinicius ile Nottingham Forest'ten Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Ancak 9 Şubat'a kadar daha zamanı var ve Özbek yönetimi son anlarda yaptığı takviyelerle ün salmış durumda...

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Bu nedenle çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken orta sahadaki açığın kapatılması için görüşmeler yapılıyor. Oliveira'dan faydalanamayan sarı-kırmızılı ekibin rotasını İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı. Sacha Boey ile Cedric Bakambu'nun transferinden net 35 milyon euro gelir elde eden Galatasaray'ın Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i almaya hazırlandığı ortaya çıktı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı orta saha ve kulübüyle görüşmelerin büyük bir gizlilik içinde sürdüğü, satın alma opsiyonuyla kiralanması için pazarlıkların yapıldığı belirtildi. Eğer düşünülen rakamlara anlaşma sağlanabilirse Christian Eriksen hemen takıma katılacak. Olmazsa sezon sonu için söz alınacak. Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki yıldız bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asistlik skor üretti.

Eriksen, 2013 yılında Ajax'tan Tottenham'a 14 milyon, 2020'de İnter'e 27 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer oldu. 2022'de Manchester United'a bedelsiz gelen yıldız futbolcunun şu anki Transfermarkt değeri 13 milyon euro...

Altay Bayındır'la birlikte Manchester United'da top koşturan Erikssen'in Galatasaray'ı takım arkadaşına sorduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun Danimarka Milli Takımı'nda forma giydiği Nelsson'la da sık sık görüştüğü ifade edildi.