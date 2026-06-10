Türkiye Gazetesi
Amedspor, yeni teknik direktörünü duyurdu
Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor, Anderlecht’ten ayrılan Arnavut Teknik Direktör Besnik Hasi ile sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Diyarbakır temsilcisi, Arnavut Teknik Direktör Besnik Hasi ile anlaşma sağladı.
54 yaşındaki teknik adam, kariyerinde daha önce Anderlecht, Legia Varşova, Olympiakos, Al-Raed, Al-Ahli, Mechelen ve tekrar Anderlecht'i çalıştırdı.
Hasi, Anderlecht ile 2013-2014 sezonunda Belçika Pro Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
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