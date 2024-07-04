Amedspor'da kriz! Ersun Yanal rahatsız oldu

Sürpriz bir kararla 1. Lig ekibi Amedspor ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, kulübün transfer konusunda yavaş kalmasından rahatsız.

Diyarbakır ekibi Amedspor, geçtiğimiz sezon tarihinde bir ilki başararak TFF 1. Lig'e yükseldi. Ligde başarı sağlamak isteyen ekip büyük bir adım atarak Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaşma imzaladı.

Yaz dönemine Yanal ile giren Amedspor, kamp sürecine başlarken kulübün transfer süreci de yavaş bir şekilde ilerliyordu. Basına yansıyan haberlere göre; deneyimli çalıştırıcı bu durumdan hoşnut değil.

SADECE İKİ TRANSFER TAMAMLANDI

Trivela’nın haberine göre; Yanal pek çok isimle görüşülüp şu ana kadar yalnızca Alberk Koç ve Adama Traore’yle anlaşma sağlanmasına isyan etti. İddiaya göre deneyimli çalıştırıcı, bu şekilde devam etmenin zor olduğunu da ifade etti.

Konuya ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.