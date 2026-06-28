Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Andre Onana için bordo mavili kulübün bir yıl daha kiralık anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

Kamerunlu file bekçisi Andre Onana konusunda mutlu son haberi İngiltere’den geldi.

UNITED İLE EL SIKIŞILDI

Daily Mail’in haberine göre bordo mavililer, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Kamerunlu kaleciyi bir sezon daha kiralamak için Premier Lig ekibi Manchester United ile el sıkıştı.

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30 yaşındaki kalecinin Manchester United’ın 6 Temmuz tarihinde başlayacak hazırlık kampına katılacağı ve sonra Trabzon'a geleceği belirtildi. Onana’nın İngiliz ekibiyle 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor.

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