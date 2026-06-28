Türkiye Gazetesi
Andre Onana transferinde işlem tamam
Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Andre Onana için bordo mavili kulübün bir yıl daha kiralık anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
Özetle DinleAndre Onana transferinde işlem tamam
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Spor 3 dk önce
Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın Manchester United ile bir sezon daha kiralık olarak anlaşmaya varıldığı bildirildi.
- Bordo mavililer, geçen sezon kiralık olarak kadrolarında bulunan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı bir sezon daha kiralamak için Premier Lig ekibi Manchester United ile anlaşma sağladı.
- 30 yaşındaki kaleci, Manchester United'ın 6 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampına katılacak ve ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.
- Onana'nın Manchester United ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Kamerunlu file bekçisi Andre Onana konusunda mutlu son haberi İngiltere’den geldi.
UNITED İLE EL SIKIŞILDI
Daily Mail’in haberine göre bordo mavililer, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Kamerunlu kaleciyi bir sezon daha kiralamak için Premier Lig ekibi Manchester United ile el sıkıştı.
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30 yaşındaki kalecinin Manchester United’ın 6 Temmuz tarihinde başlayacak hazırlık kampına katılacağı ve sonra Trabzon'a geleceği belirtildi. Onana’nın İngiliz ekibiyle 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor.
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