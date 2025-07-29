Antalya ve Hoffenheim sıraya girdi! Mimovic'e talip çok
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı genç sağ bek Ognjen Mimovic’e Kızılyıldız’ın ardından Hoffenheim ve Antalyaspor da talip oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncudan zarar etmeden ayrılmak istiyor.
Jose Mourinho’nun üzerini çizdiği isimlerden Ognjen Mimovic’in talipleri artıyor.
20 yaşındaki sağ bek için eski takımı Kızılyıldız’dan sonra, Hoffenheim ve Antalyaspor da sarı lacivertlilerin kapısına dayandı.
Fenerbahçe devre arasında 6,7 milyon avroya aldığı Mimovic’ten zarar etmeden kurtulmak istiyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker