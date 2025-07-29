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Antalya ve Hoffenheim sıraya girdi! Mimovic'e talip çok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya ve Hoffenheim sıraya girdi! Mimovic&#039;e talip çok
Fenerbahçe, Hoffenheim, Antalyaspor, Kızılyıldız, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı genç sağ bek Ognjen Mimovic’e Kızılyıldız’ın ardından Hoffenheim ve Antalyaspor da talip oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncudan zarar etmeden ayrılmak istiyor.

Jose Mourinho’nun üzerini çizdiği isimlerden Ognjen Mimovic’in talipleri artıyor.

Antalya ve Hoffenheim sıraya girdi! Mimovic'e talip çok - 1. Resim

20 yaşındaki sağ bek için eski takımı Kızılyıldız’dan sonra, Hoffenheim ve Antalyaspor da sarı lacivertlilerin kapısına dayandı.

Antalya ve Hoffenheim sıraya girdi! Mimovic'e talip çok - 2. Resim

Fenerbahçe devre arasında 6,7 milyon avroya aldığı Mimovic’ten zarar etmeden kurtulmak istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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