Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Başkan Rıza Perçin, ara transfer dönemi çalışmalarına dair bilgi verdi.

"SON GÜNE KADAR DENEYECEĞİZ"

Futbolcuların ödemelerini yapmak, onları mutlu etmek için çalıştıklarını vurgulayan Perçin, "İlk yarı bitimine doğru herkes kadromuzun yetersiz olduğunu söylüyordu ama şimdi görüyoruz ki, şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile dişe diş olarak, bana göre çoğu zaman üstün oynayarak ve penaltılar olmasa daha farklı bir skor konuşacağımız bir takım durumuna geldi. Devre arasında reaksiyonla fazla fazla transfer yapmak, hiçbir zaman başarılı olmamış. Ligden düşmesini daha çok kolaylaştırmış. İçeriye sahip çıkan, içeriyi mutlu eden kulüpler, elindeki kadroya güvenen kulüplerin başarılı olduklarını görüyoruz. Biz buraya güvenmeye devam edeceğiz. Son güne kadar da bir şeyler deneyeceğiz. Bu transferi kapattık ya da açıyoruz demek değildir. Pazartesi, salı gününe kadar nihai kararı vereceğiz. Bu kadroya güveniyoruz, içerideki arkadaşları maddi ve manevi mutlu etmek öncelikli amacımız" ifadelerini kullandı.

"SONRAKİ SATIŞTAN YÜKSEK PAY İSTİYORUZ"

16 yaşındaki orta saha Hasan Yakub İlçin ve ve 17 yaşındaki sol kanat Ali Demirbilek'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki soru üzerine Perçin, "Hasan Yakub İlçin ve Ali Demirbilek ile ilgili teklifler geldi. Onlar bizim değerlerimiz. Kulübe nasıl katkı sağlayacaksa öyle hareket edeceğiz. Ancak bir transfer olacaksa bizim öncelikli amacımız sonraki satışla ilgili yüksek bir pay koymaktır. Şu an için belli bir şey yok. Hafta içi bununla ilgili karar vermiş oluruz" cevabını verdi.

