Çin’in dünya yörüngesinde ABD’nin izolasyon politikalarına karşı bir "egemenlik simgesi" olarak inşa ettiği Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu’nda tarihi bir adım daha atıldı. Şıncou-21 ekibi, yaklaşık 7 saat süren ikinci uzay yürüyüşünü başarıyla tamamlayarak yörüngede gövde gösterisi yaptı.

Yaklaşık 7 saat süren uzay yürüyüşünde taykonotlar, istasyonun robotik kolu ve yer kontrol merkezinin desteğiyle çeşitli donanım kurulum ve bakım işlemleri gerçekleştirdi.

7 SAATLİK HASSAS OPERASYON

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı’ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre; taykonotlar Cang Lu ve Vu Fey istasyon dışındaki çalışmaları yürütürken, ekip arkadaşları Cang Hongcang onlara içeriden destek verdi. Robotik kol yardımıyla gerçekleştirilen 7 saatlik yürüyüşte, istasyonun bakım ve kurulum işlemleri yapıldı.

Çin uzay istasyonunda ikinci uzay yürüyüşü: Şıncou-21 ekibi 7 saat görev yaptı

ŞINCOU-21 EKİBİ ALTI AY GÖREV YAPACAK

Şıncou-21 taykonot ekibi 31 Ekim 2025’te Tiengong Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Üç kişilik ekibin istasyondaki görev süresinin yaklaşık 6 ay olması planlanıyor.

İZOLASYONA KARŞI KENDİ İSTASYONUNU KURDU

Çin, ABD’nin uzay araştırmalarındaki işbirliğini sınırlaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi sonrasında Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Tiengong Uzay İstasyonu bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor.

İstasyonun ana parçası olan "Tienhı" çekirdek modülü 29 Nisan 2021’de fırlatıldı.

İlk laboratuvar modülü "Vıntien" 24 Temmuz 2022’de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" ise 31 Ekim 2022’de uzaya gönderildi.

Laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle T biçimindeki ana yapı tamamlanan istasyon uygulama ve geliştirme aşamasına geçti.

UZAY TELESKOBU EKLENMESİ PLANLANIYOR

Tiengong Uzay İstasyonu’na "Şüntien" adı verilen bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanıyor.

İstasyona taykonotlar "Şıncou" mekikleriyle gönderilirken, ikmal malzemeleri "Tiencou" mekikleriyle taşınıyor.

Görev 6 Ay Sürecek

Ekim 2025’te istasyona fırlatılan Şıncou-21 ekibi, toplamda 6 ay boyunca yörüngede kalacak.

Çin'in "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçen uzay üssü, üç kişilik taykonot ekipleriyle dönüşümlü olarak görev yapmaya devam ediyor.

