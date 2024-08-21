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Arda Güler ve babası Ümit Güler'in kafa topu oynadığı anlar sosyal medyayı salladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler ve babası Ümit Güler&#039;in kafa topu oynadığı anlar sosyal medyayı salladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, evinin bahçesinde babasıyla kafa topu oynadı. Arda Güler ve babası Ümit Güler'in görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, babası Ümit Güler ile evinin bahçesinde kafa topu oynadı. Arda Güler ve babasının sosyal medyaya yansıyan görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Arda Güler ve babası Ümit Güler'in kafa topu oynadığı anlar sosyal medyayı salladı - 1. Resim

ARDA GÜLER VE BABASI BİRLİKTE OYNADI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ikinci sezonuna hazırlanıyor. La Liga'da ilk hafta geride kalırken, Arda Güler geçen bir sezonda toplam 5 kupa kazandı.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti ve taraftarın göz bebeği olan Arda Güler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da gündem olmaya devam ediyor.

Arda Güler'in babası Ümit Güler ile evinin bahçesinde oynadığı kafa topunun görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Arda Güler ve babası Ümit Güler'in kafa topu oynadığı anlar sosyal medyayı salladı - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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