Arda Güler'den aile pozu! Fotoğrafa beğeni yağdı

A Milli Takımın yıldız futbolcusu Arda Güler'in aile pozu sosyal medyada gündem oldu. Güler'in annesi, ablası ve babası ile olan fotoğrafına beğeni yağdı.

Dünya Arda Güler'i konuşuyor! Avusturya zaferi sonrası övgüler peş peşe: Pasör değil, bir Paşaydı

Dünya Arda Güler'i konuşuyor! Avusturya zaferi sonrası övgüler peş peşe: Pasör değil, bir Paşaydı

Geçen sene Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan ve dünyanın gündemine oturan genç yıldız Arda Güler, İspanyol takımında her ne kadar sakatlıklarla boğuşsa da A Milli Takım'daki performansıyla büyük beğeni topluyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale kalarak Hollanda'nın rakibi olan ay yıldızlılarda Arda Güler'in performansı gündemde. Sahadaki futbolu kadar özel hayatıyla da gündemde olan genç yıldızı ailesi Almanya'da yalnız bırakmıyor.

KALP EMOJİSİ KOYDU, YORUM YAĞDI

Anne Serap Güler, sosyal medya hesabından aile fotoğrafı paylaştı. Karede Arda Güler annesi, ablası ve babası ile poz verdi. Fotoğrafa beğeni yağdı.

Arda Güler annesinin paylaşımına kalp emojisi koyarken fanları ise "Ne güzel aile", "Görünce yüzüm güldü ne güzeller", "Şahane aile" yorumlarında bulundu.