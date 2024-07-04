Dünya Arda Güler'i konuşuyor! Avusturya zaferi sonrası övgüler peş peşe: Pasör değil, bir Paşaydı

EURO 2024'te çeyrek finalin kapısını aralayan Avusturya zaferinin ardından dünya, A Millileri konuşuyor. Manşetleri süsleyen isimlerin başında Arda Güler gelirken, dünyanın tanınan spor yazarları milli yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya ile karşılaşan Türkiye, Merih Demiral'ın bulduğu 2 golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırarak Hollanda'nın rakibi oldu.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşma dünya basınında geniş yer bulurken, dünyanın önde gelen gazetelerinden The Athletic ve The Guardian'ın kadrosunda bulunan ünlü spor yazarları ise Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

ARDA GÜLER'E ÖVGÜLER

Sabah'ın haberine göre; The Guardian'dan Jonathan Liew ve The Athletic'ten Dermot Corrigan Arda Güler'in performansı için çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Jonathan Liew'ino sözleri...

"Maçın 59. dakikasıydı. Bir korner atılacaktı ve Türklerin genç yıldızı Arda Güler topun başına gitti. Stadyumdaki en hararetli Avusturya taraftarının bulunduğu bölüme yaklaşırken üzerine dolu fırtınası gibi plastik bardak yağıyordu.

Tüm gece yağan yağmur zirve yapmıştı. Türkiye 1-0 öndeydi ve Arda Güler topun başında yalnızdı. Elini havaya kaldırdı ve salladı ama boğuluyorum demek için değildi bu hareket.

"NELER YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Güler'in neler yapabileceğini biliyorduk elbette. Çalıştırıcıları ve takım arkadaşlarının övgüleri, Gürcistan'a attığı gol, Madrid'de sezon biterken parlaması... Futbol topuyla neler yapabileceğini biliyorduk ama bilmediğimiz şey bunu ne zaman yapabileceğine ilişkindi.

Heyecan verici yıldız, bitirici olabilecek miydi? Cevabımızı saniyeler içinde aldık.

"HEYECAN VERİCİ BİR YILDIZ"

"Bilmediğimiz kısım; cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda, en büyük futbol sahnelerinden birinde, turnuvanın en iyi takımlarından birine karşı, Avrupa'nın en parlak genç oyuncularından biri lider olabilecek miydi? Heyecan verici yıldız, bitirici olabilecek miydi? Cevabımızı saniyeler içinde aldık.

İnanılmaz bir mücadele ve savaşın yaşandığı gecede, Güler sadece yetenekli oyuncu değil aynı zamanda sahanın şefiydi de... Pasör değil, bir Paşaydı. Türkiye'nin nesiller sonra en büyük gecesinin kalbi, ciğerleri ve mareşaliydi."

"SÜPERSTAR OLMA YOLUNDA"

Arda Güler'e övgüler dizen bir diğer isim ise Dermot Corrigan oldu. Yazarın ifadeleri şu şekilde:

"Onun Messi ya da Ronaldo olacağını söylemek için henüz çok erken, Arda henüz bir çocuk ama o bir süperstar olma yolunda.

O diğerlerinden farklı. Topu eline aldığında bir şeyler yapacağını biliyorsun. Onu sahada gördüğümde sol ayağı ve futbol zekası aklımı başımdan aldı.

Onu şimdi izlemek bana gurur veriyor; sadece saf gurur ve neşe. Uzun zamandır memleketinde yıldız olacağı düşünülüyordu; şimdi geri kalanımız bunun nedenini anlamış durumda."