Arda Ünyay minnettar: Okan Hoca büyük şans

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 05:00 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 05:01 - Güncelleme:

Galatasaray, Okan Buruk, Güven, Haber

Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay, teknik direktör Okan Buruk’un kendisine olan güveninin farkında olduğunu söyledi: "Ben de çok çalışıyorum."

Galatasaray’da dikkat çeken performansıyla öne çıkan Arda Ünyay, gelişiminde en büyük payın teknik direktör Okan Buruk’a ait olduğunu dile getirdi. Tivibu Spor’a konuşan 18 yaşındaki stoper “Okan Hoca bana çok güveniyor. Ben de çok çalışıyorum” dedi. İlgili Haber Galatasaray, Ederson için Gianluigi Donnarumma'yı koz olarak kullanıyor! Cimbom tok alıcı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker