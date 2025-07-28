Arda Ünyay minnettar: Okan Hoca büyük şans
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay, teknik direktör Okan Buruk’un kendisine olan güveninin farkında olduğunu söyledi: "Ben de çok çalışıyorum."
Galatasaray’da dikkat çeken performansıyla öne çıkan Arda Ünyay, gelişiminde en büyük payın teknik direktör Okan Buruk’a ait olduğunu dile getirdi.
Tivibu Spor’a konuşan 18 yaşındaki stoper “Okan Hoca bana çok güveniyor. Ben de çok çalışıyorum” dedi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker