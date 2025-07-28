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Arda Ünyay minnettar: Okan Hoca büyük şans

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Ünyay minnettar: Okan Hoca büyük şans
Galatasaray, Okan Buruk, Güven, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay, teknik direktör Okan Buruk’un kendisine olan güveninin farkında olduğunu söyledi: "Ben de çok çalışıyorum."

Galatasaray’da dikkat çeken performansıyla öne çıkan Arda Ünyay, gelişiminde en büyük payın teknik direktör Okan Buruk’a ait olduğunu dile getirdi. 

Arda Ünyay minnettar: Okan Hoca büyük şans - 1. Resim

Tivibu Spor’a konuşan 18 yaşındaki stoper “Okan Hoca bana çok güveniyor. Ben de çok çalışıyorum” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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