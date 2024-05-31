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Arsenal, Semih Kılıçsoy için parayı hazırladı! Manchester City, Tottenham ve Manchester United'ın da listesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Semih Kılıçsoy, Arsenal, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon sergilediği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti. Manchester City, Tottenham ve Manchester United'ın listesinde olduğu belirtilen Semih Kılıçsoy için Arsenal'in 30 milyon euro ile Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi.

Genç yıldızı yakın takibe alan Londra ekibi, henüz ilk yılında büyük bir patlama yapan Semih’i kadrosuna katmak istiyor. Arsenal, Semih için 30 milyon avroyu gözden çıkardı.

SEMİH KILIÇSOY YUVADAN UÇUYOR

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Beşiktaş’ın en büyük kazancı Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra bir yıldız gibi parlayan genç golcüsü Semih Kılıçsoy olmuştu.

Yönetici ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar’ın “Onu elimizde tutabileceğimize inanmıyorum” dediği Semih, İngiltere’ye doğru kanat çırpmaya başladı. İngiliz basınından HITC, genç yetenek avına çıkan Arsenal’in, Semih Kılıçsoy’u da radarına aldığını ve kadrosuna katmak için Beşiktaş’ın kapısını çalacağını yazdı. Habere göre Londra ekibi, 18 yaşındaki Semih için 30 milyon avroyu gözden çıkardı. 

Arsenal Semih Kılıçsoy için parayı hazırladı! Manchester City, Tottenham ve Manchester United'ın da listesinde - 1. Resim

MANCHESTER CITY, TOTTENHAM VE MANCHESTER UNITED DA PEŞİNDE

Semih’e dört yıllık imza attırmayı planlayan Arsenal’in, bu transfer için en şanslı kulüplerden biri olduğu ifade edilirken, genç oyuncunun Tottenham, Manchester City, Manchester United gibi kulüplerin de listesinde olduğu ifade edildi.

En büyük hayalinin Premier Lig’de oynamak olduğunu söyleyen Semih, eğer teklifler somut adıma dönüşürse rüyasını çok genç yaşta gerçekleştirmiş olacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 için geniş kadroya Semih’i de çağırmıştı. Arsenal’in şampiyona öncesi işi bitirmek istediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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