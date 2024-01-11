Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanında 86'da yediği golle 1 puana razı oldu. Kerem Demirbay ilk yarı biterken attığı golle takımını öne geçirdi ancak maçın son bölümünde yaptırdığı penaltı 2 puana mal oldu. Son 2 deplasman maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düştü.

    Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

    Kerem Demirbay kritik maçta attığı golle takımını öne geçirdi ama 84. dakikada ceza sahasında elle oynayınca Sivasspor penaltı kazandı. 86'da Fode Koita'nın penaltı golü skoru belirledi.

    Okan Buruk'un takımı son iki deplasman maçında 4 puan kaybetti. 50 puanlı lider Fenerbahçe'nin ardından 48 puanla Galatasaray 2. sırada yer alıyor.

    Kerem Aktürkoğlu 90+5'te kırmızı kart gördü.

    Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)

    Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)

    Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)

    Galatasaray, 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ın anısına da Sivasspor maçına siyah formayla çıktı.

    GALATASARAY'DA 9 EKSİK

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Tanguy Ndombele'nin yerine Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira'ya göre verdi.

    Galatasaray'da, Sivasspor maçında birçok eksik futbolcusu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Kaan Ayhan sakatlığından, Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından ve Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almadı. İspanyol futbolcu Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

    SAĞ BEKTE ALİ TURAP BÜLBÜL SÜRPRİZİ

    Okan Buruk, Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın sakatlıklarından dolayı kadroda olmamasından dolayı sağ bekte genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e görev verdi. A Takım formasını ilk kez geçtiğimiz hafta Konyaspor maçının son dakikalarında giyen 18 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez 11'de başladı.

    Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)

    Stat: BG Grup 4 Eylül

    Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

    EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Burak Kapacak), Charisis (Dk. 51 Abdulkadir Parmak), Kvet (Dk. 46 Ziya Erdal), Barrow (Dk. 66 Rodrigues), Koita (Dk.90 Poungouras)

    Galatasaray: Muslera, Ali Turap Bülbül (Dk. 88 Eyüp Aydın), Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 89 Baran Demiroğlu), Torreira, Zaha (Dk. 83 Tete), Mertens (Dk. 69 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

    Goller: Dk. 45 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 86 Koita (penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor)

    Sarı kart: Dk. 27 Kerem Demirbay (Galatasaray)

    Kırmızı kart: Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

    Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)

    SİVASLILAR MAÇA GELMEDİ

    Sivasspor’un Galatasaray ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. Tribünde büyük boşluklar göze çarptı. Az sayıdaki taraftar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırırken, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

    Sivasspor yönetimi maçtan bir gün önce sadece 490 bilet satıldığını açıklamıştı. Maç günü bu rakam biraz arttı ama tribünler dolmadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasaraySivassporKerem DemirbayFode Koita
    Haberler > Spor > Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Beşiktaş yönetimi Victor Ruiz'in tazminatını faiziyle ödedi - SporBeşiktaş yönetimi Victor Ruiz'in tazminatını faiziyle ödediMame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndü - SporMame Thiam Kayserispor'dan ayrıldı! Senegalli golcü İstanbul'a geri döndüBeşiktaşlı Colley ölümden döndü! Gambiya Milli Takımı uçağından korkunç anlar - SporBeşiktaşlı Colley ölümden döndü! Gambiya Milli Takımı uçağından korkunç anlarGalatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Okan Buruk'tan Ali Turap sürprizi - SporGalatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor! Okan Buruk'tan Ali Turap sürpriziTFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değişti - SporTFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değiştiKonyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdı - SporKonyaspor Ahmet Çalık'ı unutmadı! Hayatını kaybeden milli futbolcu duygulandırdıFenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldı - SporFenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Yıldız oyuncunun arka adalesi yırtıldıFutbolun efsane ismi Eriksson kansere yakalandı - SporFutbolun efsane ismi Eriksson kansere yakalandıAvustralya Açık'ta yarışan Zeynep Sönmez gururlandırdı, Rus rakibini devirip finale kaldı - SporAvustralya Açık'ta yarışan Zeynep Sönmez gururlandırdı, Rus rakibini devirip finale kaldıTFF yeni yabancı sınırını resmen duyurdu! Yerli oynatan teşvik alacak - SporTFF yeni yabancı sınırını resmen duyurdu! Yerli oynatan teşvik alacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...