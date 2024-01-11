Aslan deplasmanda yine kayıp! Kerem Demirbay maça damga vurdu (Sivasspor - Galatasaray: 1-1 Maç Sonucu)

11 Ocak 2024 18:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 19:42

Galatasaray Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Kerem Demirbay kritik maçta attığı golle takımını öne geçirdi ama 84. dakikada ceza sahasında elle oynayınca Sivasspor penaltı kazandı. 86'da Fode Koita'nın penaltı golü skoru belirledi.

Okan Buruk'un takımı son iki deplasman maçında 4 puan kaybetti. 50 puanlı lider Fenerbahçe'nin ardından 48 puanla Galatasaray 2. sırada yer alıyor.

Kerem Aktürkoğlu 90+5'te kırmızı kart gördü.

Galatasaray, 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ın anısına da Sivasspor maçına siyah formayla çıktı.

GALATASARAY'DA 9 EKSİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Tanguy Ndombele'nin yerine Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira'ya göre verdi.

Galatasaray'da, Sivasspor maçında birçok eksik futbolcusu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Kaan Ayhan sakatlığından, Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından ve Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almadı. İspanyol futbolcu Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

SAĞ BEKTE ALİ TURAP BÜLBÜL SÜRPRİZİ

Okan Buruk, Sacha Boey ile Kaan Ayhan'ın sakatlıklarından dolayı kadroda olmamasından dolayı sağ bekte genç futbolcu Ali Turap Bülbül'e görev verdi. A Takım formasını ilk kez geçtiğimiz hafta Konyaspor maçının son dakikalarında giyen 18 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasıyla kariyerinde ilk kez 11'de başladı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 46 Burak Kapacak), Charisis (Dk. 51 Abdulkadir Parmak), Kvet (Dk. 46 Ziya Erdal), Barrow (Dk. 66 Rodrigues), Koita (Dk.90 Poungouras)

Galatasaray: Muslera, Ali Turap Bülbül (Dk. 88 Eyüp Aydın), Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 89 Baran Demiroğlu), Torreira, Zaha (Dk. 83 Tete), Mertens (Dk. 69 Ndombele), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Goller: Dk. 45 Kerem Demirbay (Galatasaray), Dk. 86 Koita (penaltıdan) (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 27 Kerem Demirbay (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

SİVASLILAR MAÇA GELMEDİ

Sivasspor’un Galatasaray ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. Tribünde büyük boşluklar göze çarptı. Az sayıdaki taraftar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırırken, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Sivasspor yönetimi maçtan bir gün önce sadece 490 bilet satıldığını açıklamıştı. Maç günü bu rakam biraz arttı ama tribünler dolmadı.