Aslan moral arıyor! Galatasaray, Adana Demirspor ile karşılaşıyor | Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, bugün görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yendi.

Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi