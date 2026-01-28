Galatasaray’ın yeni transferi Yaser Asprilla’nın tercihi ortaya çıktı. Genç yıldız, Jose Mourinho’nun ısrarına rağmen Davinson Sanchez’in de etkisiyle sarı-kırmızılı formayı seçti.

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, daha gelir gelmez sarı kırmızılıların gönlünü fethetti. 22 yaşındaki oyuncunun Portekizli teknik adam Mourinho’ya ‘hayır’ dediği ortaya çıktı. Benfica, Mourinho’nun isteğiyle İspanyol ekibi Girona’ya 2 milyon avro kiralama bedelinin yanı sıra 20 milyon avroluk satın alma opsiyonlu teklifte bulundu ancak amacına ulaşamadı.

SANCHEZ ETKİSİ

Kolombiyalı oyuncunun Mou’nun ısrarına rağmen Galatasaray’da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez’in de telkinleriyle sarı kırmızılı kulübü seçtiği belirtildi. Mourinho’nun Asprilla aşkının yeni olmadığı da ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’de görev yaparken de genç futbolcunun transfer edilmesini istediği ancak olumlu cevap alamadığı ifade edildi.

