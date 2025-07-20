Avrupa'da kuralar çekiliyor! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu için geri sayım başladı. 21 Temmuz Pazartesi günü, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle birlikte Avrupa sahnesinde mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri netlik kazanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in geleceği bu çekimle belirlenecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa yolculuğuna Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe, kura çekiminde saat 13.00’te sahne alacak. Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord ya da Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle eşleşme ihtimali taşıyor. Fenerbahçe bu turu geçerse play-off aşamasına yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yer alacak.

BEŞİKTAŞ, SHAKHTAR DONETSK'İ GEÇERSE...

Saat 14.00'te başlayacak Avrupa Ligi kura çekiminde ise Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli olacak. Siyah-beyazlı ekip, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i geçmesi halinde 3. turda kiminle eşleşeceğini öğrenecek.

Konferans Ligi 3. eleme turu kuraları ise saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Bu aşamada Başakşehir, Bulgar ekibi Cherno More’yi saf dışı bırakması durumunda yoluna hangi rakiple devam edeceğini öğrenmiş olacak.

Ayrıca, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’nden elenmesi halinde Konferans Ligi'ne geçmesi de mümkün olacak ve bu senaryoda siyah-beyazlıların muhtemel rakibi de bu kura ile şekillenecek.