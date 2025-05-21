Aziz Yıldırım hamle için hazırlanıyor! Beklediği şeyler çok farklı

Eylül ayında olağanüstü kongreye gidecek olan Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da. Eski başkan yeniden aday olacak mı merakla beklenirken, Yıldırım ile ilgili iki iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de seçim kapıda. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eylül ayını işaret etmişti. Bu açıklamanın ardından gözler adaylara çevrildi.

"AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?"

Takvim'in haberine göre; Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklamış, Mahmut Uslu da 'gerekirse' diyerek mesaj vermişti. Camia ise merakla Aziz Yıldırım'dan gelecek bir hamleyi bekliyor. "Aziz Yıldırım aday olacak mı?" sorusunun cevabı netlik kazanmazken, sarı lacivertlilerin efsane başkanının kısa süre içerisinde sessizliğini bozacağı ifade ediliyor.

İKİ FARKLI İDDİA VAR

Bu konuda iki farklı iddia var. İlk iddia, Aziz Yıldırım'ın basketbolda Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan EuroLeague'de final-four'a çıkma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'nun maçlarını beklediği. Buna göre Yıldırım, maçların ardından sessizliğini bozacak.

İkinci iddia ise kongre için yeterli imza sayısının toplanmasını beklemek. Yıldırım'ın yapacağı basın toplantısında Ali Koç ve yönetim kurulunu hedef alarak derhal seçime gidilmesini isteyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Ali Koç, FB TV'ye yaptığı açıklamada imza kampanyasını tasvip etmediğini söyleyerek Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldığını duyurmuştu.

Aziz Yıldırım'ın da bu durum hakkındaki görüşlerini doğru zamanda söyleyeceği öğrenildi.