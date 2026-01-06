Türkiye Gazetesi
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir arada
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile efsane isimlerinden Aykut Kocaman, yemekte bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile bir araya geldi.
YAZ YILDIRIM PAYLAŞTI
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği fotoğrafı Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştı.
Sarı lacivertli taraftarlar, bu paylaşıma sosyal medyada büyük ilgi gösterdi.
