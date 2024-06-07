Aziz Yıldırım'dan Ali Koç hakkında "dış baronlar istiyor" iddiası

Aziz Yıldırım, bu kez Alex de Souza'yı hedef aldı! 'Saha içerisinde iyi ama'

Aziz Yıldırım, bu kez Alex de Souza'yı hedef aldı! 'Saha içerisinde iyi ama'

Fenerbahçe'deki seçimlik olağan kongreye hazırlanan Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu. Koç'un yurt dışındaki baronlar tarafından desteklendiğini belirten Yıldırım, "Bunları sonra açarım, hem de fazlasıyla açarım" dedi. Taraftara da seslenen Aziz Yıldırım, takımı ilk senesinde şampiyon yapacağını söyledi.

Fenerbahçe'deki seçimli kongre öncesinde başkanlık adaylarından Aziz Yıldırım Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin mevcut Başkanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Yıldırım, ilk senesinde takımı şampiyon yapacağını söyledi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Koç hakkında çarpıcı sözler söyledi. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye liderlik yapamadığını ifade eden Aziz Yıldırım, "Ali Koç lider değil, başkan! Başkan herkes olabilir, liderlik ayrı şey. Lider ileriyi görür, bir olayın tedbirlerini alır. Ligden çekilme kararı alıyorlar, SPK var. Sonra vazgeçtiler. İnsanları motive ettiniz ama herkes hayal kırıklığına uğradı." dedi.

Sarı lacivertlilerin mevcut yönetiminin, yurt dışındaki baronlar tarafından devam etmesinin istendiğini vurgulayan Yıldırım, "Ali Koç'un devam etmesini isteyen baronlar var! İçeriden değil, dışarıdan! Bunları sonra açarım, hem de fazlasıyla açarım! Benim intikam derdim yok, 20 sene başkanlık yaptım." şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM İLK SENEDE ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

9 Haziran'daki seçimli kongrede Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, iddialı açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli taraftara önemli mesajlar veren Yıldırım, "Fenerbahçe camiasını mutlu etmek için geliyorum, sadece 3 yıl! Şampiyon olamazsam, ilk yıl kongre kararı alırım. İlk sene şampiyonuz. Ali Koç eğer Fenerbahçe'yi seviyorsa, 'Ben varken şampiyon yapmazlar' dedikten sonra devreden çıkması lazım! Veya söylediğin şartların ortadan kalkması lazım. Söyledikleri neyse, hâlâ bilmiyorum. Bizimkiler net söylemiyor" ifadelerine yer verdi.