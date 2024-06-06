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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım hakkında 10 milyon TL'lik suç duyurusu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesinde Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın iddiaları sonrasında kendisine suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

ACUN ILICALI'DAN AZİZ YILDIRIM'A SUÇ DUYURUSU

9 Haziran'da Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde taraflar arasındaki gerilim her geçen gün artıyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acun Ilıcalı, asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL tazminat davası açtı." ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım hakkında 10 milyon TL'lik suç duyurusu - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM'DAN ACUN ILICALI HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Bursa'da Fenerbahçe Genel Kurul Üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Aziz Yıldırım, "2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetö'cülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum." şeklinde konuşmuştu.

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım hakkında 10 milyon TL'lik suç duyurusu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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