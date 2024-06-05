Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a televizyon cevabı

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz

Aziz Yıldırım'ın "Adnan Oktar" iddiasına Acun Ilıcalı'dan cevap: Senin karalamanla bir şey olmaz

Aziz Yıldırım'ın "Adnan Oktar" iddiasına Acun Ilıcalı'dan cevap: Senin karalamanla bir şey olmaz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un televizyona çıkma teklifi Aziz Yıldırım tarafından bir kez daha reddedildi. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Muhatabımız değerli kulüp üyelerimizdir" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe camiası, 9 Haziran'da başkanlık seçimine hazırlanıyor. Aktif yönetim ve aday Aziz Yıldırım arasındaki gerginlik her geçen gün büyüyerek artıyor.

Aziz Yıldırım'ın sert açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir çağrıda bulundu. Koç, Aziz Yıldırım'a birlikte televizyona çıkma teklifinde bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ'A CEVAP

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un televizyona çıkma davetine Aziz Yıldırım’dan cevap gecikmedi.

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma çağrısını reddetti. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz. Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."