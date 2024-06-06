Oğuzhan Uğur'un konuğu olan Aziz Yıldırım hakemler hakkında 'tencereye koyup alttan ısıtacağız' çıkışı

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 'Adnan Hocacı' çıkışı: İspat etsin beni bir daha göremeyeceksiniz

Fenerbahçe'deki seçim öncesinde adaylardan Aziz Yıldırım, Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu. Aziz Yıldım, yayınlanan fragmandaki "Galatasaray'dan dost olmaz", "6 yıldır başarı nerede?", "Hakemlerin hepsini tencereye koyup, alttan ısıtacağız" ve "0 kilometre olarak geliyorum" sözleri spor kamuoyunda gündem oldu.

Fenerbahçe camiası 9 Haziran'daki Seçimli Genel Kurul'a odaklanmış, Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki çekişmeyi izliyor. Sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, Oğuzhan Uğur'un konuğu olarak değerlendirmelerde bulundu.

AZİZ YILDIRIM OĞUZHAN UĞUR'DA KONUŞTU

Türk siyasetinin kritik isimlerini seçim dönemlerinde Mevzular Açık Mikrofon'a konuk alan Oğuzhan Uğur, bu kez de Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini ele aldı.

Adaylardan biri olan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Oğuzhan Koç'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı.

Oğuzhan Uğur çekilen programdan 7 dakikaya yakın bir fragman yayınladı. Oğuzhan Uğur, programın bu gece yayınlanacağını da duyurdu.

"HAKEMLERİ TECEREYE KOYUP ALTTAN ISITMAK GEREKİYOR"

Sarı lacivertli kongre üyelerinden oy isteyen Aziz Yıldırım, "6 yıldır başarı nerede? Ben yenilendim. 0 kilometre geliyorum. Bir kez daha oy verin" şeklinde konuştu.

İzleyicilerden gelen soruları cevaplayan Aziz Yıldırım, 'Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna, "2 hakem üzerinde konuşmak yanlış olur. Bütün hakemleri aynı tencereye koymak gerekir. Üstünü kapatacağız, alttan ısıtacağız. İkisi değil hepsi aynı. Ali Bey'in haklı olduğu konular da var. Federasyon Başkanı, MHK Başkanı ve hakemler, hepsi aynı teşkilatın içindeler. Onlarla mücadele etmek gerekir." diyerek cevap verdi.