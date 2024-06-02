Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert uyarı! 'Onlarla çalışmam, haberleri olsun'

Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalini izleyen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Almanya'ya geçerek seçim çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Almanya'da Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulundu.

Aday olma sürecine değinen Yıldırım, "Neden aday oldum? 6 senedir başarısızlık var. Tamam başarısızlık olabilir ama öyle olaylar olmaya başladı ki kulüp raydan çıktı ve vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinde koşuyor." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: AMACI HEP KAVGA ETMEK

Seçildiği taktirde şampiyon olunmaması durumunda bırakacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Seçilirsem ve birinci yıl şampiyon yapamazsam bırakacağım, söz veriyorum. Stadı kim yaptı, Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Biz yapacağız diyoruz, bize yalandan kim ölmüş diyor. Sen 6 senedir neredeydin? Neden daha önce büyüteceğim, yenileyeceğim demedin? Amacı hep kavga etmek." dedi.

AZİZ YILDIRIM: DERS ALMAN LAZIM

"İsmail Kartal, Ersun Yanal, Pereira... Hepsini yeniden getirdi. Biz bu adamları niye gönderdik? Sen bunlardan bir ders alman lazım. Orada olan insanlara 'Neden gitti?' diye sor. Aziz Yıldırım yapamadı biz bunları yaptık teziyle gitti eski hocaları getirdi ama sonuçta başarısız oldu."

'UYARIYORUM'

Transfer planlaması hakkında sert konuşan Aziz Yıldırım, "Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Hoca istiyorsa yapsınlar. Onun dışında bir şey yapmasınlar. Eğer seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmam. Haberleri olsun." uyarında bulundu.

AZİZ YILDIRIM: MOURINHO DEMESEYDİM İSMAİL KARTAL İLE DEVAM EDECEKLERDİ

Jose Mourinho'nun geliş sürecindeki rolüne değinen Aziz Yıldırım, "Ben bu hamleyi yapmasam Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz. görüşlerini dile getirdi.