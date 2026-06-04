Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk sözü
Aziz yıldırım yeni sezonda hasretin sona ereceğini iddia etti. Hakan Safi ve Ali Koç’a birlik çağrısı yapan Aziz Yıldırım, “Gelin birleşelim. Bakın şampiyonluğa oynayacağız demiyorum, şampiyon olacağız diyorum” açıklaması yaptı.
- Aziz Yıldırım, kendisinin lider olduğunu, vizyon sahibi olduğunu ve tecrübe ile akla sahip olduğunu ifade etti.
- Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti.
- Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasına ve taraftar kaybına dikkat çekti.
- 2018 sonrası maçlara gitmeme nedenini yönetimi rahatsız etmemek ve yanlış anlaşılmaları önlemek olarak açıkladı.
- Mourinho konusuna değinerek Ali Koç'un süreci yanlış yönettiğini belirtti.
MEHMET EMİN ULAÇ - Fenerbahçe’nin kaotik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, sarı lacivertli camiayı bu cendereden ancak kendisinin çıkarabileceğini söyledi. “Lider olunmaz, lider doğulur” diyen efsane başkan, “Ben liderim. Vizyon sahibiyim. İnsanlar daha düşünmeden ben uygularım. Tecrübe bende, akıl da hem bende hem de bu yönetimde” açıklaması yaptı. Hakan Safi ile Ali Koç’u bir kez daha kendisiyle birlik olmaya davet eden Yıldırım, “Bakın şampiyonluğa oynayacağız demiyorum, şampiyon olacağız diyorum” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye transfer göndermesi
MOURİNHO’YU YAKTILAR
Galatasaray ile farkın açılmasına, 12 yıllık hasretle gelen taraftar kayıplarına dikkati çeken Aziz Yıldırım, “Kavgaya, dövüşe gerek yok” derken, “İki tarafın yönetim kadrolarına baksınlar, ona göre oy versinler” ifadesiyle kendinden emin olduğunu gösterdi. 2018 sonrası maçlara gitmemesini, “Yönetimi rahatsız etmemek, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için” diye açıklayan Yıldırım, Mourinho konusuyla ilgili olarak ise, “Ben olsaydım başka olurdu. Ona ‘Galatasaray’la uğraş’ demezdim” ifadesiyle Ali Koç’un süreci yanlış yönettiğine işaret etti.