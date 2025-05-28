Babadan Beşiktaşlı! Kartal'da Zeki Amdouni operasyonu

Çocukluktan beri Beşiktaş taraftarı olan Zeki Amdouni için girişimler başladı. İngiliz kulübü Burnley kapıyı 20 milyon sterlinden açtı, Beşiktaş rakamı düşürmeye çalışıyor.

MURAD TAMER -Beşiktaş’ın gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken bomba bir isimde girişimler başladı.

SPONSOR BULUNACAK

Siyah beyazlılar, bonservisi Burnley’de olan ve geçen sezon Benfica’da kiralık forma giyen Zeki Amdouni’yi istiyor. İngiliz kulübü, kapıyı 20 milyon sterlinden açsa da yönetimin iştahı kaçmış değil. Başkan Serdal Adalı’nın, bu transferi sponsorlukla gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Babası Türk, annesi Tunuslu olan ve küçüklükten beri Beşiktaş taraftarı olan Amdouni de transfere sıcak bakıyor.

ÖZELLİKLERİ FAZLA

Santrforun yanı sıra sağ kanatta ve 10 numara bölgesinde de forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu geçen sezon Benfica’da 43 maça çıktı, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İsviçre Millî Takımı’nı tercih eden Amdouni 1,85 boyu ve her iki ayağını da kullanabilmesiyle dikkati çekiyor. Teknik becerisi, hareketliliği ve gol sezgisiyle tanınan genç oyuncu, özellikle dar alanlarda etkili olabilmesiyle Beşiktaş’ın ihtiyaç duyduğu santrfor profilinde.

BABADAN BEŞİKTAŞLI

Babası gibi Beşiktaş taraftarı olan Zeki Amdouni’nin transferi için siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyadan ‘Come to Beşiktaş’ çağrısı başlattı.

TRANSFER ASKIDA

Mahmudu Bajo beklemede

∂ Slovakya Süper Ligi ekiplerinden Dunajska Streda’da forma giyen Mahmudu Bajo’nun transferi askıya alındı. Scout direktörü Eduard Graf’ın tavsiyesi üzerine anlaşılan 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu için son karar hafta sonunda verilecek.

SÖZLEŞME YENİLENECEK

Masuaku kalıyor

∂ Sezon ortasında taraftarın en çok tepki gösterdiği isim olan Arthur Masuaku yeniden göze girdi. Kongolu oyuncunun biten sözleşmesinin yenilenmesi için önümüzdeki günlerde görüşülecek. Masuaku’nun da kalmayı istediği öğrenildi.