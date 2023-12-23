Babaya niyet evlada kısmet! Ronaldinho'nun futbolcu oğlu Süper Lig yolcusu

23 Aralık 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:59

Dünya futboluna damgasını vurmuş olan Ronaldinho'nun futbolcuğu oğlu Joao Mendes'in Türkiye'ye gelebileceği konuşuluyor.

Emekli olmadan önce kariyerinin son dönemlerinde Süper Lig'e transfer olacağı iddia edilen Ronaldinho, 2015'te futbolu bırakmıştı.

Kendisi gibi futbola gönül veren ve şuan Barcelona B Takımı'nda oynayan 18 yaşındaki oğlu Mendes'in şu sıralar adı Türk takımlarıyla geçiyor.

EVLAT RONALDİNHO SÜPER LİG'E Mİ GELECEK?

Barcelona tarafından henüz A Takımı'na çıkarılmayan Joao Mendes'in menajerler aracılığıyla Süper Lig kulüplerine önerildiği ortaya çıktı.

Futbol hayatına ülkesinin Cruzeiro altyapısında başlayan ve 2022-2023 sezonunda Barcelona'nın yolunu tutan 18 yaşındaki futbolcu, Mart 2023'te Katalan ekibi ile 6 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Ronaldinho'nun da yakındna ilgilendiği Mendes'in babasının yeteneklerine benzer bir tarzı olsa da üst düzey bir oyuncu olmasının zor olduğu konuşuluyor.