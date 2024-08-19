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Barça forması giyen Türk futbolcu İlkay Gündoğan milli takım kariyerini noktaladı

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Barça forması giyen Türk futbolcu İlkay Gündoğan milli takım kariyerini noktaladı

Spor Haberleri

Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktığını duyurdu.

Son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaptan olarak görev yapan İlkay, Almanya Milli Takımı'nda 82 kez forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu bu kararını sosyal medya hesabından yaparak duygularını paylaştı.

İlkay, Alman Milli Takımına şu sözlerle veda etti:

BİRKAÇ HAFTA DÜŞÜNDÜKTEN SONRA KARAR VERDİM

"Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim. Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı. Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu!

BEDENEN VE ZİHNEN YORULDUM

Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor. Ancak turnuvadan önce bile bedenimde ve zihnimde belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükselişin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var. Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim" 

Düzenleyen:  - Spor
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