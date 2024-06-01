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Barcelona'da Hansi Flick'in alacağı ücret belli oldu

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Barcelona&#039;da Hansi Flick&#039;in alacağı ücret belli oldu
Barcelona, Hansi Flick, Sözleşme, Haber

Spor Haberleri

Barcelona'da yeni teknik direktör Hansi Flick'in alacağı ücret belli oldu. Flick'in teknik ekip için istediği isimler de ortaya çıktı.

Barcelona'da teknik direktörlük görevine getirilen ve 2 yıllık sözleşme imzalanan Hansi Flick'in alacağı ücret belli oldu.

Sky Sport'un haberine göre; Flick, Katalan kulübünden yıllık 9 ile 11 milyon Euro arasında bir brüt ücret alacak. Alman teknik adamın sözleşmesinde şarta bağlı bonuslar da bulunuyor.

Barcelona'da Hansi Flick'in alacağı ücret belli oldu - 1. Resim

TEKNİK EKİBİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bu arada Flick'in teknik kadrosunda Almanya U19 Milli Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük yapan Heiko Westermann'ı da görmek istediği öğrenildi. Haberde, Hansi Flick'in tecrübesine, İspanyolca bilmesine ve Almanya'daki başarılı kariyerine güvendiği Westermann'ı ekibine almak istediği ve Barcelona yönetiminin bu konuda müzakerelere devam ettiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
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