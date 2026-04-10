Göztepe karşılaşmasında bir ilki yaşayan Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda kaptanlık pazubendini koluna geçiren Barış Alper Yılmaz, büyük bir heyecan daha yaşıyor. Galatasaraylı futbolcu, Kocaelispor karşılaşmasında görev alması halinde sarı-kırmızılı forma altında 200'üncü resmi maçına çıkacak.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, 12 Nisan Pazar günü Kocaelispor ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, bu müsabakada görev alması durumunda kulüpteki kariyerinde önemli bir an yaşayacak. 25 yaşındaki futbolcu, Körfez ekibiyle oynanacak mücadeleyle birlikte Galatasaray'da 2'nci defa 'dalya' diyecek.

Barış Alper Yılmaz, 2 Nisan 2024 tarihinde RAMS Park'taki Hatayspor müsabakasıyla sarı-kırmızılılarda 100'üncü resmi maçına çıkmıştı.

Barış Alper Yılmaz

199 MAÇTA 36 GOL

Ankara Keçiörengücü'nden 2021 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarda bugüne kadar 199 resmi maçta görev aldı. Süper Lig'de 136, Türkiye Kupası'nda 17, Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 27, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 15 ve Turkcell Süper Kupa'da 4 olmak üzere çıktığı 199 karşılaşmada 36 gol sevinci yaşadı.

Milli futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziaran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 KUPA KAZANDI

Milli futbolcu, Galatasaray formasıyla ligde şampiyonluklar yaşarken; Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa da kazandı. Barış Alper Yılmaz, bu süreçte Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 1'er olmak üzere toplam 5 kupa sevinci yaşadı.

