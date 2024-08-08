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Başakşehir, turu araladı! Temsilcimiz, Gürcistan'dan galibiyetle döndü

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Başakşehir, turu araladı! Temsilcimiz, Gürcistan&#039;dan galibiyetle döndü

Spor Haberleri

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.

Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

IBERIA TİFLİS - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.

83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.

87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

Başakşehir, turu araladı! Temsilcimiz, Gürcistan'dan galibiyetle döndü - 1. Resim

IBERIA TİFLİS - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROLARI

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili (Dk. 90+1 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 74 Otar Mamageishvili), Tabatadze (Dk. 80 Mamatsashvili), Gizo Mamageishvili, Cheickne

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 80 Keny), Onur Ergün, Berkay Özcan (Dk. 88 Lima), Deniz Türüç (Dk. 80 Serdar Gürler), Davidson, Piatek (Dk. 72 Figueiredo)

Gol: Dk. 87 Davidson (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Cheickne, Dk. 52 Nonikashvili (Iberia Tiflis), Dk. 21 Ömer Ali Şahiner, Dk. 45 Piatek, Dk. 45+2 Onur Ergün, Dk. 85 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde) (RAMS Başakşehir)

Düzenleyen:  - Spor
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