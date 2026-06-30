Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.

RAMS Başakşehir'in hazırlık maçlarının programı da netleşti. Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz Perşembe günü Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile İstanbul'daki kulüp tesislerinde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya'da oynayacak.

Turuncu-lacivertlilerin hazırlık maçları programı şu şekilde:

2 Temmuz

16.00 Başakşehir - Navbahar Namangan

6 Temmuz

18.00 Başakşehir - Cracovia

10 Temmuz

16.00 Başakşehir - Ried

15 Temmuz

19.30 Başakşehir - Salzburg

16 Temmuz

15.00 Başakşehir - Puskas

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