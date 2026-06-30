İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında oynayacağı karşılaşmaların programı belli oldu.
Özetle DinleBaşakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu
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RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı netleşti.
- Başakşehir, ilk hazırlık maçını 2 Temmuz'da İstanbul'daki kulüp tesislerinde Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile oynayacak.
- Diğer maçlar Avusturya'da kamp sırasında yapılacak.
- Turuncu-lacivertli ekibin hazırlık maçları programında, Cracovia, Ried, Salzburg ve Puskas gibi takımlar yer alıyor.
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RAMS Başakşehir'in hazırlık maçlarının programı da netleşti. Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz Perşembe günü Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile İstanbul'daki kulüp tesislerinde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya'da oynayacak.
Turuncu-lacivertlilerin hazırlık maçları programı şu şekilde:
2 Temmuz
16.00 Başakşehir - Navbahar Namangan
6 Temmuz
18.00 Başakşehir - Cracovia
10 Temmuz
16.00 Başakşehir - Ried
15 Temmuz
19.30 Başakşehir - Salzburg
16 Temmuz
15.00 Başakşehir - Puskas
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