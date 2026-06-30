Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasının ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahminlerine çevrildi. Havalar serinleyecek mi, ne zaman merak edilirken mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren batı bölgelerde düşüşe geçmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle milyonlarca kişi "Havalar ne zaman serinleyecek?" sorusuna cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık, aylık ve mevsimlik raporlara göre Temmuz ayının ilk gğünlerinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi, hafta sonundan itibaren ise düşüş yaşanması bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den uzun vadeli hava durumu tahminleri...

Havalar serinleyecek mi, ne zaman? Meteoroloji hava durumu tahminleri

HAVALAR SERİNLEYECEK Mİ, NE ZAMAN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahminine göre Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası birkaç gün daha etkisini sürdürecek. Hafta sonundan itibaren özellikle batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

1-7 Temmuz tarihlerini kapsayan tahminlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi gününden itibaren Batı bölgelerde azalmaya başlayacağı öngörülüyor.

Havalar serinleyecek mi, ne zaman? Meteoroloji hava durumu tahminleri

TEMMUZ AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin mevsimlik tahminlerine göre Temmuz ayında hava sıcaklıklarının Trakya'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in doğusu dışında kalan geniş bir alanda mevsim normawllerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sıcaklıkların normallerin 1 ila 2 derece üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 0,5 ila 1 derece üzerinde olması öngörülüyor.

6-12 Temmuz dönemini kapsayan orta vadeli tahminlerde Marmara'nın batısı, Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altına inmesi bekleniyor.

Havalar serinleyecek mi, ne zaman? Meteoroloji hava durumu tahminleri

AĞUSTOS VE EYLÜL AYINDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin uzun vadeli tahminlerine göre Ağustos ayında da sıcak hava etkisini sürdürecek. Batı Karadeniz, Güney Ege, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sıcaklıkların normallerin 1 ila 2 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Eylül ayında da sıcaklıklar Türkiye'nin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.



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