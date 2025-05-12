Başkan sahaya daldı, teknik direktörü azarladı! O anlarda konuşulanlar ortaya çıktı

Premier Lig'in 36'ncı haftasında Nottingham Forest ile Leicester City karşılaştı, maç 2-2 berabere sona erdi. Maç sonunda ise yeşil sahalarda ender görülen bir an yaşandı. Nottingham Forest başkanı ve kulüp sahibi Evangelos Marinakis, sahaya girerek teknik direktörünü azarladı. İşte gündem olan o anlar...

İngiltere Premier Lig'de 36'ncı hafta heyecanı sürerken, ekiplerin Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi de devam ediyor. Bu yolda adım adım ilerleyen Nottingham Forrest, evinde küme düşen takımlardan biri olan Leicester City'i konuk etti. Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

EV SAHİBİ EKİP 7'NCİ SIRADA KALDI

Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda ağır darbe alan ev sahibi takımın gollerini 25'inci dakikada Gibbs-White ve 56'ncı dakikada Wood kaydetti. Küme düşmesi kesinleşen konuk takımda golleri ise 16'ncı dakikada Coady ve 81'inci dakikada Buonanotte ile geldi.

Nottingham Forest, bu skorla puanını 62 yaptı ve 7'nci sırada kaldı. 19'uncu sırada bulunan Leicester City ise puanını 22'ye yükseltti.

BAŞKAN SAHAYA GİRDİ

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra sahalarda ender görülen anlar yaşandı. Nottingham Forrest kulübünün sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sahaya girerek teknik direktör Nuno Espirito Santo'yu azarladı.

O anlar futbol gündemine damga vururken, kısa süren tartışma sonrası başkan sahadan ayrıldı.

Marinakis'in sakatlanan Taiwo Awoniyi'nin neden oyundan alınmadığını anlayamadığını dile getirdiği iddia edildi.

TEKNİK DİREKTÖR O ANLARI ANLATTI

Sky Sport'a konuşan teknik direktör Nuno Espiritio Santo, o anları anlattı. Santo, şu ifadeleri kullandı: