Başkanlık seçiminde Aykut Kocaman sürprizi! Kongrede oy kullandı

Fenerbahçe'de Muharrem İnce sürprizi! O anları sosyal medyadan paylaştı

Fenerbahçe'de Muharrem İnce sürprizi! O anları sosyal medyadan paylaştı

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi barışla noktalandı! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u sarılarak tebrik etti

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi barışla noktalandı! Aziz Yıldırım, Ali Koç'u sarılarak tebrik etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen başkanlık seçimine oy kullandı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı.

Kongre üyeleri, yaklaşık 27 bin kullanılan seçime katılarak tercihlerini yaptı.

Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oyunu kullandı.

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Kocaman, yaklaşık 3 yıldır herhangi bir kulüpte görev almadı.