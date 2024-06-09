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Başkanlık seçiminde Aykut Kocaman sürprizi! Kongrede oy kullandı

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Başkanlık seçiminde Aykut Kocaman sürprizi! Kongrede oy kullandı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen başkanlık seçimine oy kullandı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı.

Kongre üyeleri, yaklaşık 27 bin kullanılan seçime katılarak tercihlerini yaptı.

Başkanlık seçiminde Aykut Kocaman sürprizi! Kongrede oy kullandı - 1. Resim

Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oyunu kullandı.

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Kocaman, yaklaşık 3 yıldır herhangi bir kulüpte görev almadı.

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