Batshuayi Süper Lig tarihine geçti! Belçikalı yıldızın kafa golü Rams Park'ı coşturdu

Galatasaray'ın yeni transferlerinden olan Michy Batshuayi, Hatayspor karşısında attığı golle Süper Lig tarihine adını yazdırdı.

Galatasaray, yeni sezonun ilk hafta maçında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi, Hatayspor maçının 90+1. dakikasında attığı kafa golüyle ligdeki ilk sayısını attı.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Belçikalı yıldız, 2021-2022 sezonunda da Beşiktaş formasını giymişti.

Yıldız oyuncu Süper Lig'deki 3 büyük takımda da forma giyip, gol atan isimler arasına girdi.

2021/22 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynanan maçların 80'inci dakikasından itibaren en fazla gol atan oyuncular arasında Mauro Icardi (14) ve Michy Batshuayi(12) yer alıyor.

BATSHUAYI'NİN HATAYSPOR'A ATTIĞI GOL