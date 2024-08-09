Batshuayi Süper Lig tarihine geçti! Belçikalı yıldızın kafa golü Rams Park'ı coşturdu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden olan Michy Batshuayi, Hatayspor karşısında attığı golle Süper Lig tarihine adını yazdırdı.
Galatasaray, yeni sezonun ilk hafta maçında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Michy Batshuayi, Hatayspor maçının 90+1. dakikasında attığı kafa golüyle ligdeki ilk sayısını attı.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Belçikalı yıldız, 2021-2022 sezonunda da Beşiktaş formasını giymişti.
Yıldız oyuncu Süper Lig'deki 3 büyük takımda da forma giyip, gol atan isimler arasına girdi.
2021/22 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynanan maçların 80'inci dakikasından itibaren en fazla gol atan oyuncular arasında Mauro Icardi (14) ve Michy Batshuayi(12) yer alıyor.
BATSHUAYI'NİN HATAYSPOR'A ATTIĞI GOL
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor