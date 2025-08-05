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Benfica ile çifte pazarlık! Florentino da masada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Benfica ile çifte pazarlık! Florentino da masada
Fenerbahce, Benfica, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki ön libero Florentino için Benfica’ya 20 milyon avro + bonus teklif etti. Portekiz ekibi ise bonuslar dahil 30 milyon avro talep ediyor.

Fenerbahçe’nin Benfica’dan istediği tek oyuncu Kerem değil. Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki ön libero Florentino için de Portekiz ekibiyle pazarlık hâlinde.

Benfica ile çifte pazarlık! Florentino da masada - 1. Resim

Piyasa değeri 22 milyon avro olan Florentino için sarı lacivertliler 20 milyon artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Benfica’nın beklentisi ise bonuslar dahil 30 milyon avro.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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