Benfica ile çifte pazarlık! Florentino da masada

Fenerbahçe’nin Benfica’dan istediği tek oyuncu Kerem değil. Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki ön libero Florentino için de Portekiz ekibiyle pazarlık hâlinde.

Piyasa değeri 22 milyon avro olan Florentino için sarı lacivertliler 20 milyon artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Benfica’nın beklentisi ise bonuslar dahil 30 milyon avro.