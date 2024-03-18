Benfica, Orkun Kökçü'yü kadro dışı bıraktı! Türk yıldızın röportajdaki sözleri başına iş açtı

Portekiz ekiplerinden Benfica'da forma giyen Türk futbolcu Orkun Kökçü, röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

A Milli Takım oyuncularından Orkun Kökçü, Benfica ile tatsız günler yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında De Telegraaf'a açıklamalarda bulunan milli futbolcu, takımdaki rolünden memnun olmadığını itiraf etmişti.

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'in Orkun'un sözlerinden rahatsız olduğu ve kendisini kadro dışı bıraktığı öne sürüldü.

Record'un haberine 23 yaşındaki oyuncu, teknik direktörü eleştirdiği için Benfica'nın Casa Pia ile yaptığı maçın kadrosuna alınmadı.

ORKUN KÖKÇÜ'YÜ KADRO DIŞI BIRAKTIRAN SÖZLER

Orkun Kökçü'nün verdiği röportajda şu ifadeler yer almıştı:

"Beklediğim bu değildi. Geçen yaz transfer döneminde çok fazla şey yaşandı. Bunun kariyerimde her alanda gelişebilmek için atacağım en iyi adım olduğunu düşünüyordum. Ama bu sadace kısmen gerçekleşti."

"Schmidt beni birçok göreve çok fazla bağlıyor. Eğer benden gerçekten yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim. Hayal kırıklığına uğradım."