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Haberler > Gündem > Bakan Yerlikaya duyurdu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara soruşturma başlatıldı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe, Trabzonspor, İçişleri Bakanı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcuların galibiyet kutlaması sırasında Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi. Çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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