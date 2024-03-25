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Haberler > Spor > Benfica'dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü'ye İtalya ve İngiltere'den dev talip! Milli oyuncuya 40 milyon euro

Benfica'dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü'ye İtalya ve İngiltere'den dev talip! Milli oyuncuya 40 milyon euro

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Benfica&#039;dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü&#039;ye İtalya ve İngiltere&#039;den dev talip! Milli oyuncuya 40 milyon euro

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde Hollanda basınına verdiği röportajla Benfica'nın tepkisini çeken Orkun Kökçü'ye İtalya ve İngiltere'den teklif geldiği belirtildi.

Yeni sezonda Benfica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Orkun Kökçü için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

O Jogo'da yer alan habere göre Manchester United ve Juventus, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. 

Premier Lig ekibi Manchester United'ın ilgisinin çok ciddi olduğu belirtilen haberde, İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde ciddi bir teklif ile Benfica'nın kapısını çalabileceği ifade edildi. 

Benfica'dan ayrılmak isteyen Orkun Kökçü'ye İtalya ve İngiltere'den dev talip! Milli oyuncuya 40 milyon euro - 1. Resim

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN 40 MİLYON EURO

Portekiz ekibi Benfica'nın da oyuncu için gelebilecek 40 milyon Euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye sıcak olduğu aktarıldı. 

Sezon başında Hollanda ekibi Feyenoord'dan 25 milyon euroya Benfica'nın yolunu tutan Orkun Kökçü, kırmızı beyazlı forma ile toplamda çıktığı 34 karşılaşmada 3 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. 

23 yaşındaki Orkun Kökçü'nün Benfica ile 2028 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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