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Hannover'den Derrick Köhn açıklaması! Galatasaraylı yıldız performansıyla büyüledi

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Hannover&#039;den Derrick Köhn açıklaması! Galatasaraylı yıldız performansıyla büyüledi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın devre arasında Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn, eski takımından övgüler aldı. Alman ekibinin sportif direktörü Marcus Mann, Bild'e açıklamalar yaptı.

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Hannover'in sportif direktörü Marcus Mann, Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Derrick Köhn hakkında açıklamalarda bulundu.

Bild'e konuşan Mann, Köhn'ün piyasa değerinin artmasının normal olduğunu ve gelecek sezon 25 yaşındaki oyuncunun değerini daha da artırabileceğini söyledi.

Hannover'den Derrick Köhn açıklaması! Galatasaraylı yıldız performansıyla büyüledi - 1. Resim

GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYABİLİR

Marcus Mann açıklamasında, "Daha yüksek seviyede iyi bir performans sergiliyor, bu da kaçınılmaz olarak piyasa değerindeki artışı beraberinde getiriyor. Köhn önümüzdeki sezon Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir. Bu da piyasa değerinin yine artmasını sağlayacak." dedi.

Hannover'dan Galatasaray'a ara transferde imza atan Derrick Köhn, sarı-kırmızılı takımda 6 maçta süre aldı.

Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta göre yapan Köhn 1 gol kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
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