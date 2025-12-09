Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren Berke Özer, A Milli Takım kampından izinsiz ayrılması ve sonrası yapılan açıklamalara ilişkin konuştu.

Lille'de forma giyen Berke Özer, A Milli Takım'ın ekim ayındaki kampında yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE YÜZ HATA BENDE"

Hatasını kabul eden 25 yaşındaki file bekçisi, "Böyle bir şeyin içinde olmak bile üzücü. Kaybeden bir taraf varsa yüzde yüz benim. Milli takım bambaşka bir yer, kişi ve kurum olarak değerlendiremeyiz. Bir hata var yüzde yüz katılıyorum benim yapmış olduğum. Kendime yaptım yaptıysam. Ama sonrasında bir açıklama var. Hayatım boyunca kabul etmeyeceğim, unutmayacağım bir açıklama. Burada milli takıma karşı bir kırgınlığım yok ama bugüne kadar çok şey oldu. Milli takımda çok şey yaşandı, problem oldu. Alt yaş gruplarında belki 100'den fazla milli takımda maça çıktım. Kim benim hakkımda kötü bir şey söylemiş bugüne kadar? Ben kime ne yapmışım? Açıkçası bu konu beni çok üzdü. Çünkü birçok şey yaşandı ama hangisinden sonra böyle bir açıklama yapıldı? Ben yurt dışında en iyi şekilde önce kendimi sonra ülkemi temsil ediyorum." dedi.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPILMASI BENİ ÜZDÜ"

Kendisi hakkında yapılan açıklamadan dolayı çok üzüldüğünü belirten Özer, "Sadece Türkiye'de değil, Fransa'da ve dünyada birçok yerde haberler çıktı. Beni buraya karşı da kötü duruma sokan bir açıklamaydı o. Üzüldüğüm konu sadece o. milli takımın başarılı olmasını isterim. Milli takım ben olmazsam bir şey kaybetmez, ben kaybederim. Yapılan açıklama en azından, şöyle bir şey beklerdim, önce beni telefonla arayıp, kendi içimizde halledip, en azından ben de o süreçten sonra hatamı anlayıp çıkıp özür dileyebilirdim, konuşabilirdim. Hiçbir şey konuşulmadan ve yapılmadan böyle bir açıklama yapılması beni üzdü açıkçası. A Milli Takım'ın her zaman başarılı olmasını istiyorum. Hiçbir zaman bir kırgınlık ve soğukluk olmaz benim açımdan." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, ekim ayındaki milli takım kampında Berke Özer'in kamptan izinsiz bir şekilde ayrıldığını açıklamıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır. Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, milli takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Milli Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir." ifadeleri yer almıştı.

