Beşiktaş Başkanı Arat’tan eski yönetime bombardıman! Koskoca kulüp ne hâle gelmiş

Önceki yönetimi suçlayan siyah beyazlıların patronu “Stat kirası için 1,5 milyon dolarlık senet yapılmış. Seçime iki gün kala senetler alınmış. Başkan da (Ahmet Nur Çebi) 2,9 milyon lirasını almış” dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Başkan’ın hedefinde eski yönetim vardı. Göreve geldikleri günden itibaren gördüklerinin inanılmaz olduğunu belirten Arat, karşılaştıkları durumları bir bir açıkladı: Stat kirası için 1.5 milyon dolar senet alınmış. Sevindik senet var diye. Senetler de gitmiş. Seçime iki gün kala yönetim kurulu üyeleri alacaklarını almışlar. Başkan da 2,9 milyon lirasını almış. Beşiktaş’ın yöneticilere borcu kalmamış!..

KİMSE BİLMİYOR

Gelir gelmez karşımızda CAS davalarını gördük. Victor Ruiz için 2,7 milyon avro ceza ödedik. İstanbulspor’dan yüzde 50 bedeli 2 milyon avro olan bir futbolcu (Emrecan Uzunhan) transfer ediliyor. Toplam 270 dk. oynamış. 840 bin avro ödemesini biz yaptık. Niye alındı, beş yıllık kontrat neden yapıldı? Kimse bilmiyor. Bir oyuncumuz (Kerem Atakan Kesgin) 1,4 milyon avro bedelle alınıyor. 156 dk. oynuyor. Geçenlerde kiralandığı takımda bize karşı oynarken yedek kulübesinden sarı kart gördü ve bu futbolcuyla da beş yıllık sözleşme imzalanmış.

GUDJUFİ'Yİ DUYDUNUZ MU?

Bir sporcumuz (Gökhan İnler), locası nedeniyle kulübü icraya veriyor. Kulübümüz, o sporcuyla jübile için sözleşme imzalıyor ve oyuncuya ayda 500 bin lira ödeniyor. Ödenmediği zaman da kulübe ihtarname yolluyor. Besar Gudjufi’yi hiç duydunuz mu? 2022’de 5 yıllığına 600 bin avroluk bir anlaşma. Kim olduğunu kimse bilmiyor. Her ay maaşını alıyor. Neden, nasıl alındığını bilen yok. Menajerlere 10 milyon avro borcumuz varmış. Domagoj Vida’nın menajeri 2 milyon avroluk dava açtı. İnanılmaz ilişkiler.

TAPULAR PERİŞAN EDİLMİŞ! DÜŞÜK FİYATLI KONTRATLAR...

∂ Beşiktaş’ın gayrimenkullerinde inanılmaz dramlar yaşandığını ve düşük fiyatlı kontratların altında Beşiktaş kongre üyelerinin imzalarının olduğunu açıklayan Hasan Arat sözlerini şöyle sürdürdü: Pendik’te bir nargile kafe var, arsanın tapusu bizde. 35 bin liraya oturuyorlar. Akatlar’da halı sahalarımız var. Bir kongre üyemiz 40 bin liraya oturuyor. 2021’den beri kirasını ödemiyor. Fulya’daki binalarımız 20-25 yıllığına, Akatlar 30 yıllığına kiralanmış. Fulya’da kafemiz var. Kirası 30 bin lira. Kiraya verenler bir önceki yöneticiler.

STADIN ALTINDA İMALATHANE VARMIŞ!

BAŞKA TAKIM ÜRÜNLERİ DE ÜRETİLİYOR

Beşiktaş’ın stadının altında tekstil imalathanesi olduğunu açıklayan Hasan Arat, “Bir bomba daha. Bunu geçen hafta öğrendik. Hem de başka takım malları da üretiliyor. Kira da ödenmiyor, personelin yemeğini de Beşiktaş veriyor. Böyle bir şey olamaz, içim daraldı” dedi.

ARAT'TAN GÖNDERME HANGİ SALINCAĞA KİMİN BİNDİĞİNİ...

∂ Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saray derbisi sonrasında yaşananlar için “Dostluklar saygı içinde olmalı, değerler ciddiye alınmalı. Geçen hafta arkadaşları uyardım. 23 yaşında birinin yaptığı bir şey; düzeltmeliyiz dediler. Sonra farklı konuştular. Türkiye’de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes çok iyi bilir” dedi.

MUÇİ'Yİ ASTON VİLLA'DAN KAPTIK

Ernest Muçi’yi ilk etapta Legia Varşova’nın vermediğini söyleyen Başkan Arat, “Gece yarısı anlaştık. Oyuncunun menajeri izin vermedi. Sonra gece 02:00 gibi geldi. Oyuncuyu, Aston Villa istiyordu. Muçi’yi kamptan çağırdılar ve hemen imza attırdık” dedi.

MALİ TABLO... Borç 8,4 milyar lira

∂ Beşiktaş Kulübü, 2024 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. 30 Kasım 2023 itibariyle kulübün borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin lira olarak açıklandı.