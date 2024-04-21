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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Sergen Yalçın itirafı: "Ana hedefimiz..."

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat&#039;tan Sergen Yalçın itirafı: &quot;Ana hedefimiz...&quot;

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisini de değinen Arat'ın, teknik direktör arayışı hakkındaki sözleri gündem oldu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beşiktaş kulübü başkanı Hasan Arat, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda hedefe ulaşacaklarını söyleyen Arat "Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 tane maç var. İnşallah Beşiktaş kupayı alır" dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Sergen Yalçın itirafı:

FENERBAHÇE DERBİSİ HAKKINDA

27 Nisan günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Arat "Beşiktaş çıkıp en iyi oyununu oynayacak. Ankaragücü maçındaki oyundan sonra herkes dikkatli olacak. Takım, 80-90 dakika pres yaptı. Beşiktaş her maça galibiyet için çıkar." dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Sergen Yalçın itirafı:

Beşiktaş'la adı geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la da ilgili konuşan Arat, ' Sergen Yalçın hem sporcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ın kıymetlisidir. Fakat şu an Antalyaspor'un hocası olduğu için böyle bir görüşme yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum.  İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar (Topraktepe) hocanın başarılı olması. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var. Kampa gitmeden önce bütün çalışmaların hepsi bitecek. " ifadelerini kullandı.

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