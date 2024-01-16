Beşiktaş Eyüpspor maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş Eyüpspor maçı özeti ve golleri izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

16 Ocak 2024 22:02 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 22:05

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BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş - Eyüpspor maç özetini maçın hemen ardından Bein Sports kanalından veya Bein Sports resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı bu akşam saat 21.00’de başladı.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı Bein Sports kanalında yayınlandı.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANDI?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor.