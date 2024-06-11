Beşiktaş golcüyü Bundesliga'da buldu! Yıldız oyuncu Kartal'a yeşil ışık yaktı
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Beşiktaş, teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a gelmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıracak. Transferde önceliği defans hattını güçlendirmek olan siyah-beyazlılar forvet bölgesine de takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın hedefindeki isim ortaya çıktı.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdiğini açıkladı. Hollandalı teknik direktör perşembe günü İstanbul'a gelecek. Deneyimli teknik adamın İstanbul'a gelmesinin ardından Beşiktaş, transferde düğmeye basacak. Siyah-beyazlıların listesindeki ilk isim Borussia Dortmund ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Sebastian Haller.
SAĞLIK RAPORLARI İNCELENİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Sebastian Haller'i renklerien bağlamak için yoğun mesai harcıyor.
Beşiktaş, testis kanserini atlatarak sahalara geri dönen ancak zaman zaman sakatlık problemi olan futbolcunun sağlık raporlarını inceliyor.
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde Borussia Dortmund'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Haller'in ayrılığı için kolaylık sağlayacağı da belirtildi.
Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk bonservisi biraz daha indirmek için çalıştığı belirtilirken Haller'in de Alman ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Haller geride bıraktığımız sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.