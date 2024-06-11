Beşiktaş golcüyü Bundesliga'da buldu! Yıldız oyuncu Kartal'a yeşil ışık yaktı

Düzenleyen: Ahmet Polat 11 Haziran 2024 09:10 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 09:28 - Güncelleme:

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Beşiktaş, teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a gelmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıracak. Transferde önceliği defans hattını güçlendirmek olan siyah-beyazlılar forvet bölgesine de takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın hedefindeki isim ortaya çıktı.