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Beşiktaş ile adı anılan Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş ile adı anılan Yusuf Yazıcı Lille&#039;e veda etti
Yusuf Yazıcı, Lille, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2020-2021 sezonunda Fransa'da şampiyonluk yaşadığı Lille'den ayrıldığını duyurdu. Yazıcı, Transfer sezonunun hızlı takımlarından Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takım arkadaşlarım, antrenörlerim, tüm personel, çalışanlar ve en önemlisi taraftarlarımız. Hayatım boyunca sezinle paylaştığım anıları asla unutmayacağım. Lille'de geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için minnettarım. Bu formayı giymek bir onurdu. Her güzel şeyin bir sonu vardır; bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor ama siz her zaman kalbimde olacaksın. Sonsuza kadar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile adı anılan Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti - 1. Resim

YUSUF YAZICI LİLLE İLE FRANSA ŞAMPİYONU OLDU

Milli oyuncu, bu sezon Lille formasıyla 42 maçta 12 gol 4 asist kaydetti. Yusuf Yazıcı, ayrıca Lille formasıyla 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci de yaşadı.

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda da yer alan Yusuf, organizasyonda şu ana dek 2 maçta şans buldu.

Beşiktaş ile adı anılan Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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