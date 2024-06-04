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Beşiktaş Mourinho'yu alamayınca dünyaca ünlü iki hocayı radarına aldı

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Beşiktaş Mourinho&#039;yu alamayınca dünyaca ünlü iki hocayı radarına aldı

Spor Haberleri

Mourinho'yu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğu için iki dünyaca hocayı listesine aldı. Siyah beyazlıların istediği isimlerin Xavi ve Pochettino olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasıyla rotasını değiştirdi. Siyah beyazlılar yeni sezon öncesi iki dünyaca ünlü hocayı listesine aldıç

3 TEKNİK ADAM BEŞİKTAŞ'A OLUMLU DÖNDÜ AMA...

Beşiktaş yönetimi eski hocası Slaven Bilic ile birlikte Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer ile temas kurdu. Kara Kartal, 3 hocadan da olumlu geri dönüş aldı.

Söz konusu 3 teknik adam arasında Beşiktaş'ın ön planda tuttuğu ismin Giovanni van Bronckhorst olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Mourinho'yu alamayınca dünyaca ünlü iki hocayı radarına aldı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN AKLINDA POCHETTİNO VE XAVİ VAR

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi temas kurduğu Bilic, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'den olumlu dönüş almasına rağmen dünyaca ünlü iki ismi daha çok istiyor.

Beşiktaş'ın asıl hedefinin Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez olduğu vurgulandı.

Siyah-beyazlıların iki hocayla da görüştüğü ve maliyetlerinin 10 milyon euro olduğu dile getirildi. Yakın zamanda Pochettino Chelsea ile, Xavi ise Barcelona ile yollarını ayırmıştı.

Beşiktaş Mourinho'yu alamayınca dünyaca ünlü iki hocayı radarına aldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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